Глава МИД Габона умер на заседании кабинета министров республики

Либревиль, 20 января. Министр иностранных дел Габона Микаэль Муса Адамо скончался во время заседания кабинета министров республики.
По словам очевидцев, руководитель внешнеполитического ведомства страны почувствовал недомогание в самом начале мероприятия, но отказался покинуть его. Однако позже 62-летнему политику стало хуже.
Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у главы МИД Габона сердечный приступ и отправили его в реанимацию. Ближе к полудню политик скончался в военном госпитале, несмотря на усилия специалистов.
Президент республики Али Бонго Ондимба одним из первых выразил соболезнования семье умершего министра иностранных дел. По словам главы государства, Адамо представлял собой образ «великого дипломата, настоящего государственного деятеля»:
«Для меня он был прежде всего другом, верным и преданным, на которого я всегда мог рассчитывать. Это огромная потеря для Габона».
До поста министра иностранных дел Микаэль Муса Адамо был на должности посла республики в США. В 2020 году политик занял кресло министра обороны страны.
Ранее представители Габона в ООН поддержали позицию Российской Федерации. Африканские дипломаты воздержались от голосования в пользу продления мандата многопрофильной комплексной миссии в ЦАР (МИНУСКА).