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Вера в победу: военный аналитик Насонов рассказал, что мы можем противопоставить накачке оружием Украины

Армия
Вера в победу: военный аналитик Насонов рассказал, что мы можем противопоставить накачке оружием Украины

Подполковник армии США Дэвис отметил, что с очередными партиями помощи оружием киевскому режиму многие выражают уверенность, что ход конфликта битвы скоро изменится в пользу Украины.

«Но более внимательное изучение предлагаемого оружия и глубокое понимание того, как работает современная бронетехника, должны умерить ожидания», — считает американский военный эксперт.

С его подходом солидарен российский военный аналитик, ветеран боевых действий Роман Насонов. Своим мнением он поделился в интервью ФАН.

«Наличие более современной техники и более качественного оборудования действительно осложнят ход проведения специальной военной операции, — полагает эксперт. — Это нужно ожидать, но есть и особенности, заключающиеся в том, что это произойдет не завтра и не послезавтра. Думаю, что самые первые поставки можно ожидать в начале апреля. Это первое».
«Второе. Техника не управляется сама по себе. Это вооружение и им управляет личный состав — обученный, специально подготовленный — и его в настоящее время нет. Если его обучить по программе “взлет-посадка”, “выстрел-откат”, то и результат будет низкий».

По мнению Насонова, противопоставить этому мы можем наше российское умение, нашу веру в победу, которая не материальна, но которая превосходит все виды вооружений, русскую смекалку, что выручала и на поле боя, и в партизанских действиях в тылу врага.

«Мы можем противопоставить и поступающее к тому моменту наше современное вооружение, значительно превосходящее те образцы оружия, которые страны Запада решили поставлять на Украину под давлением своего сюзерена», — прогнозирует развитие событий аналитик.

Поставки, конечно, осуществляется и наверняка есть уже обученные украинские кадры, уверен он.

«Но это единичные проявления. Кто-то мог служить во французском Иностранном легионе, кто-то в американских ЧВК или на штатных должностях в других армиях, но массовая подготовка специалистов, конечно, отсутствует», — заключает Роман Насонов.

Ранее нидерландский журналист Соня ван ден Энде указывала, что европейские политики оправдывают поставки вооружений Украине перед своими избирателями сказками о мнимом мире, которого можно достичь, только вооружив киевский режим до зубов.
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