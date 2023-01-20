В Петербурге оценили результаты работы нового порядка онкопомощи

В годовщину вступления в силу нового порядка помощи онкологическим больным в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная итогам реализации данной федеральной программы.
Согласно новому порядку оказания медпомощи при раке, главной задачей врачей ставится выявление злокачественного образования еще на ранней стадии. Для этого пациент должен иметь возможность получать медицинскую помощь в кратчайшие сроки в учреждениях, максимально приближенных к его месту жительства.
Открывший встречу председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец отметил, что строительство специализированных центров амбулаторно-онкологической помощи — своевременный и нужный шаг.
«Помощь онкологическая становится все более специализированной, ни у кого не вызывает сейчас вопрос о том, что помощь пациентам с сосудистыми заболеваниями должна оказываться в сосудистых центрах. Точно так же и помощь больным с онкологическими заболеваниями должна оказываться в онкологических центрах. […] Именно для этого и предназначены центры амбулаторно-онкологической помощи. […] Никаких сомнений в целесообразности, в своевременности перехода на работу по новому порядку у нас нет», — отметил Дмитрий Лисовец.
Директор исследовательского центра онкологии Алексей Беляев высказал уверенность, что помимо увеличения количества вводимых в эксплуатацию медицинских учреждений, необходимо улучшать и качество оказываемых услуг с прицелом на уменьшение вреда здоровью пациентов, например, от традиционно применяемой химиотерапии. Тем более что современные технологии это позволяют.
Чем выше показатель выявленных случаев обнаружения онкологических заболеваний, тем хуже цифры статистики — на это обратил внимание онколог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Гладышев. По его мнению, возросшее количество больных раком в его регионе — это в определенном смысле позитивное следствие работы нового порядка медпомощи.
Слушатели и спикеры пресс-конференции «Борьба с онкологическими заболеваниями», обсудив итоги реализации программы и способы совершенствования системы помощи онкопациентам, обменялись собственным опытом в личных беседах, взяв на вооружение новые методики. Теперь качественную и быструю медицинскую помощь в борьбе с раком сможет получить еще больше людей.