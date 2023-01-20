В Петербурге оценили результаты работы нового порядка онкопомощи

Чем выше показатель выявленных случаев обнаружения онкологических заболеваний, тем хуже цифры статистики — на это обратил внимание онколог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Гладышев. По его мнению, возросшее количество больных раком в его регионе — это в определенном смысле позитивное следствие работы нового порядка медпомощи.