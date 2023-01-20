«Люди идут в ЧВК «Вагнер» по зову своей совести»: Пригожин заявил, что не занимается вербовкой сербов

Российский предприниматель Евгений Пригожин высказал свое мнение о требованиях проукраинских активистов возбудить уголовное дело против ЧВК «Вагнер» из-за якобы вербовки сербских граждан.
В наборе в ряды «музыкантов» они обвинили российского посла в Белграде Александра Боцана-Харченко и главу Агентства по безопасности и информации Александра Вулина. Бизнесмен, в свою очередь, отметил, что никогда не слышал об этих личностях.
«К великому сожалению, фамилии Боцана-Харченко и Вулина слышу впервые. Я на украинских вербовщиков в Польше и Болгарии заявлений не писал. И считаю, что это их полное право. Чем больше пришлют, тем больше убьем. Вербовкой сербов я не занимаюсь. Люди, которые приходят в ЧВК «Вагнер», идут по зову своей совести. Если против меня возбудить уголовное дело, я абсолютно не против», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Предприниматель также заявил, что будет рад, если попадет в тюрьму, поскольку тогда он сможет стать добровольцем в ЧВК «Вагнер».