Минэкологии Крыма ответило отпиской на запрос журналистов о загрязнении реки в Керчи

Министерство экологии Республики Крым не ответило на вопрос журналистов о причинах загрязнения реки в Керчи.
Местные жители заметили странные пятна на центральной реке Мелек-Чесме в конце января. Масштабы проблемы стали видны полностью, как только сошел лед.
Журналисты издания «МыКерчь.рф» направили запрос в минэкологии, чтобы узнать, откуда взялись большие маслянистые пятна с едким запахом. В ответ на запрос редакции ведомство посоветовало обратиться в администрацию Керчи. Однако именно администрация и направила журналистов за объяснениями в министерство.
По факту, ведомство отделалось всего лишь отпиской. Создается ощущение, что в городе пытаются скрыть экологическую катастрофу местного масштаба. Журналисты также направили запросы в минэкологии и администрацию Керчи, однако ответа до сих пор нет.