Flightradar зафиксировал в небе над Украиной неопознанный летательный объект

Сервис отслеживания авиаперелетов Flightradar обнаружил в воздушном пространстве Украины неизвестный летательный аппарат. Уточняется, что он движется с небольшой скоростью над южными регионами страны.
По данным портала, неустановленный объект совершил взлет в Николаевской области примерно в 15:30. Далее воздушное судно проследовало в сторону Одессы, миновав которую достигло Молдавии.
В настоящее время ЛА совершает полет вдоль границы. За время нахождения в воздухе аппарат преодолел более 500 километров, гласят данные Flightradar.