«Милитаристский психоз»: Соловейчик о решении польских властей рассказать населению о бомбоубежищах

С помощью милитаристского психоза официальная Варшава хочет сместить фокус внимания населения страны с собственных экономических провалов. Об этом в интервью ФАН заявил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.
Ранее польские власти подготовили мобильное приложение, с помощью которого жители смогут найти ближайшее бомбоубежище.
«Дурь, на самом деле, полнейшая, не знаю, чего полякам надо опасаться, — сказал Соловейчик. — Вряд ли на них кто-то собирается нападать! Я думаю, это просто нагнетание милитаристского психоза в сугубо политических целях. Так Варшава хочет оправдать свои экономические трудности и провалы в социальной политике, чтобы избежать неудобных вопросов от населения страны».
Мобильное приложение, которое показывает дорогу к бомбоубежищам, служит именно этой цели, убежден политолог.
«Реальных оснований чего-либо опасаться у поляков нет, — заметил эксперт. — Российская Федерация собирается нападать на Польшу? Очевидно, что нет. Республика Беларусь? Тоже нет. Словакия? Да умоляю вас. Чехия — нет. Германия — вряд ли. Остается только Литва, у которой с Польшей общая граница и проблемы вокруг польского национального меньшинства!»
Но и этот вариант маловероятен, считает Соловейчик, ведь две страны НАТО вряд ли будут выяснять отношения с оружием в руках.
«Остается Украина, — сказал политолог. — Ну тут уж не знаю! Если украинцы пойдут по стопам своих предков-бандеровцев, которые ненавидели поляков всю жизнь — вспомним хотя бы Волынскую резню в годы Великой Отечественной — то может, дороги к бомбоубежищам жителям Польши действительно пригодятся».
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