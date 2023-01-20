Выход сериала по The Last of Us сделал трек Depeche Mode популярнее на 520%

Релиз на стриминговом сервисе HBO Max экранизация популярной видеоигры The Last of Us привел к весьма неожиданным результатам. Так, выход сериала значительно сказался на популярности песни Never Let Me Down Again группы Depeche Mode.
Как следует из данных, предоставленных музыкальным сервисом Spotify, прослушивания хита британской рок-группы увеличились на 520%.
Премьера сериала, главные роли в котором исполнили актеры Педро Паскаль и Белла Рэмси, состоялась 15 января 2023 года. Эпизоды шоу будут выходить каждую неделю в воскресенье до 12 марта. Проект получил высокие оценки зрителей. Так, на портале IMDb у The Last of Us 9,5 балла из десяти.