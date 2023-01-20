Выход сериала по The Last of Us сделал трек Depeche Mode популярнее на 520%

Премьера сериала, главные роли в котором исполнили актеры Педро Паскаль и Белла Рэмси, состоялась 15 января 2023 года. Эпизоды шоу будут выходить каждую неделю в воскресенье до 12 марта. Проект получил высокие оценки зрителей. Так, на портале IMDb у The Last of Us 9,5 балла из десяти.