«Поляки надеются на компенсацию»: Корнилов объяснил, почему Варшава поставляет танки Киеву

На авиабазе Рамштайн ВВС США в Германии 20 января прошла встреча министров обороны западных стран, на которой обсуждался вопрос поставок военной техники на Украину. К вечеру стало известно, что Германия уже не возражает против того, чтобы Польша направила танки Leopard немецкого производства на Украину — при этом сам Берлин делать подобного рода «подарки» отказался. Также и со стороны США не было объявлений о поставках Киеву танков Abrams.