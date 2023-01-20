«Поляки надеются на компенсацию»: Корнилов объяснил, почему Варшава поставляет танки Киеву

На авиабазе Рамштайн ВВС США в Германии 20 января прошла встреча министров обороны западных стран, на которой обсуждался вопрос поставок военной техники на Украину. К вечеру стало известно, что Германия уже не возражает против того, чтобы Польша направила танки Leopard немецкого производства на Украину — при этом сам Берлин делать подобного рода «подарки» отказался. Также и со стороны США не было объявлений о поставках Киеву танков Abrams.
Корреспондент ФАН обратился к политическому обозревателю МИА «Россия Сегодня» Владимиру Корнилову, чтобы узнать причины подобного рода «жадности» ведущих союзников Украины.
«Что же, мы видим, что Польша сильнее заряжена на то, чтобы помогать Украине ослаблять Россию, — заметил политолог. — У поляков в этом отношении, как известно, особый интерес. Что же касается американцев, то их позиция изначально состояла в том, чтобы воевать руками европейцев и обескровливать их как в экономическом, так и в военном смысле».
Формальное объяснение жадности Соединенных Штатов тоже известно, добавил эксперт.
«Они говорят, что Abrams дорогие, что на них нужно керосиновое горючее в большом количестве и так далее, — сказал собеседник ФАН. — Но я все-таки считаю, что причина в другом: американцы не для того затевали войну с Россией, чтобы сжигать свою технику на Украине. А европейскую — пожалуйста, сколько угодно!»
Поляки же, по словам Корнилова, надеются получить солидную компенсацию за свою помощь украинцам.
«Они прямо намекают на то, что все теперь им все должны, в свою очередь, поставлять танки, артиллерию и прочее вооружение из закромов НАТО, - заявил политолог. — А что касается немцев — то и их, в конце концов, додавят, заставят дать и танки и все прочее, что потребуется ВСУ».
Ранее депутат Виталий Милонов назвал Владимира Зеленского главным бенефициаром конфликта на Украине.