Журналист Авва объяснил, почему ЕС сложнее принимать новые санкции против России

Журналист и политолог Вадим Авва объяснил в беседе с ФАН, почему Европейскому союзу сложнее вводить новые санкции против России. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее признал, что принимать новые ограничения против России становится все более и более трудно. Его цитирует агентство Bloomberg.
«Необходимо прекратить называть санкциями пакеты экономических ограничений, которые принимает ЕС в отношении России, потому что правильное слово для этого — война. Евросоюз ведет с Россией войну на наше уничтожение. И пока не принято решение прямого боестолкновения силами НАТО, потому что своей армии у ЕС до сих пор нет. Они ведут эти боевые действия в экономической, информационной и цифровой сферах. Ограничения накладывают экономические запреты, которые делают невозможным торговые отношения», — рассказал Авва.
Отвечая на вопрос, почему санкции становится вводить все труднее, журналист ответил, что Евросоюз напоминает рахитичного ребенка. У него большая голова, которая олицетворяет науки и технологии Европы, и слабое тело, которому не хватает энергии.
«Ему нужно откуда-то брать ресурсы. И сегодня этот ребенок просто перекрыл энергоартерию, которая развивала его из России», — добавил Авва.
По словам политолога, дальнейшая эскалация давления на Россию подорвет мощь самого Евросоюза. Авва отметил, что американский газ по высокой цене не в состоянии существующими объемами заместить прежние и способствовать росту выработки энергии в ЕС.
«Я предполагаю, что ЕС закроет все гражданские производства и направит оставшиеся ресурсы на поддержание своей военной машины. Евросоюз по-прежнему продолжит вооружать украинцев, накапливать силы НАТО на восточных границах. И мы не можем исключать военных провокаций в Калининградской области», — сказал Авва.
По его словам, Мишель не говорит, что политика ЕС приведет не только к обеднению населения, но и нарастит военные расходы. Об этом Мишель рассуждает в общепринятой для европейской элиты манере, когда политики разоряют и лишают перспектив граждан.
«В этом как бы суть европейской политики. Что касается какого-то резюме: война с Россией будет продолжена, эскалация будет продолжена. И ЕС продолжит строить экономическую стену с нашей страной. При этом Евросоюз будет репрессировать свое население и будет сосредотачивать военный кулак на границе с РФ. Шарль Мишель, говоря об экономической войне с Россией, жалуется прессе на собственные трудности, что ему становится все сложнее объяснять принимаемое собственному населению. Но ничего, я в его талант верю, в его, в Урсулы фон дер Ляйен и прочих ненавистников нашей страны, которые обязательно объяснят», — заключил Авва.
Агентству Bloomberg Мишель сказал, что каждая дискуссия по санкциям намного сложнее предыдущей. Трудности, подчеркнул еврокомиссар, не помешают ЕС отступить и закончить рассматривать возможности вводить дополнительные ограничения против России.
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