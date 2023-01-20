«Служебный роман» посчитали предсказанием распада СССР

Фильм «Служебный роман» стал уже советской классикой. Однако при современном просмотре зрители восприняли картину как предсказание распада СССР.
Работа режиссера Эльдара Рязанова наполнена сатирой над укладом жизни советского человека. Там прослеживается, что люди перестали воспринимать труд как что-то высокое и первостепенное. К тому же, если ранее энтузиасты были в почете, то теперь положительным и главным героем становится мягкотелый Роман Новосельцев, передает Дзен-канал «Я люблю кино».
В том, что в фильме есть предсказания на распад Советского Союза, считают заслугой Рязанова. Отмечают, что режиссер подарил множество наполненных смыслом сцен в отечественном кинематографе.