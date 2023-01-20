«Служебный роман» посчитали предсказанием распада СССР

Работа режиссера Эльдара Рязанова наполнена сатирой над укладом жизни советского человека. Там прослеживается, что люди перестали воспринимать труд как что-то высокое и первостепенное. К тому же, если ранее энтузиасты были в почете, то теперь положительным и главным героем становится мягкотелый Роман Новосельцев, передает Дзен-канал «Я люблю кино».