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Глава СК Бастрыкин поручил расследовать снос здания на проспекте Бакунина в Петербурге

Происшествия
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать снос здания на проспекте Бакунина в Петербурге

Следователи приступят к выяснению обстоятельств сноса дома на проспекте Бакунина в Санкт-Петербурге. Проверку начали после информации в СМИ о том, что работы продолжаются, несмотря на внимание полиции к ситуации и протесты градозащитников. Они пытались доказать в суде, что здание является дореволюционным, что дало бы ему защиту от сноса.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах сноса здания и юридических фактах, на основании которых было принято такое решение.

Ранее председатель ведомства потребовал проверить данные о планируемом сносе исторического Дома княгини Шаховской в Петербурге. Жители города неоднократно жаловались команде губернатора Александра Беглова на ситуацию, однако решить проблему это не помогло.
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