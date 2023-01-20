Глава СК Бастрыкин поручил расследовать снос здания на проспекте Бакунина в Петербурге

Следователи приступят к выяснению обстоятельств сноса дома на проспекте Бакунина в Санкт-Петербурге. Проверку начали после информации в СМИ о том, что работы продолжаются, несмотря на внимание полиции к ситуации и протесты градозащитников. Они пытались доказать в суде, что здание является дореволюционным, что дало бы ему защиту от сноса.