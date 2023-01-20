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Президент Венгрии Новак сообщила, что написала Зеленскому письмо о нацменьшинствах на Украине

Украина
Президент Венгрии Новак сообщила, что написала Зеленскому письмо о нацменьшинствах на Украине

Венгерский лидер Каталин Новак рассказала, что направила украинскому президенту Владимиру Зеленскому письмо, касающееся закона о нацменьшинствах в стране.

Глава республики отметила, что в обращении к своему коллеге она перечислила замечания по поводу документа, регулирующего права венгров в Закарпатье. Новак также подчеркнула, что Зеленский никак не отреагировал на ее письмо.

Ранее стало известно, что Будапешт заблокировал инициативу стран Евросоюза о пакете помощи Киеву в размере 500 миллионов евро.
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