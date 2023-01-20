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Снуп Догг, Шаде и Тедди Райли войдут в Зал славы авторов песен

Общество
Снуп Догг, Шаде и Тедди Райли войдут в Зал славы авторов песен

Американский рэпер Снуп Догг, британская музыкальная группа Шаде и автор-исполнитель Тедди Райли попадут в Зал славы. Имена артистов увековечат среди других выдающихся композиторов и авторов текстов популярных песен.

Церемония награждения авторов состоится 15 июня 2023 года. В список попали Догг, Шаде, Райли, а также певица Глория Эстефан, музыкант Глен Баллард, поэтесса Лиз Роуз и певец Джефф Линн.

«Мы очень гордимся тем, что постоянно отмечаем некоторых из самых важных в культурном отношении сонграйтеров всех времен и что список 2023 года представляет собой не только культовые треки, но также разнообразие жанров, этнической принадлежности и пола», — говорится в сообщении председателя Зала славы Найла Роджерса на сайте организации.

Зал славы авторов песен ведет свое начало с 1969 года. Организация прославляет выдающихся композиторов и авторов текстов популярных хитов и сохраняет их наследие.
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