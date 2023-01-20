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Сирийские силы безопасности ликвидировали высокопоставленного боевика ИГ в провинции Деръа

Весь мир
Сирийские силы безопасности ликвидировали высокопоставленного боевика ИГ в провинции Деръа

Сирийские силы безопасности ликвидировали одного из лидеров террористической организации «Исламское государство»✱ (ИГ, запрещено в РФ) Мухаммада Али аш-Шагури в ходе операции на западе провинции Деръа. Об этом сообщило агентство SANA.

По данным источника в службах безопасности, правительственные силы взяли штурмом штаб-квартиру террористов в северном районе города Аль-Музейриб. Помимо Аш-Шагури, были уничтожены двое сопровождавших его боевиков.

Ликвидированный лидер террористов по прозвищу Абу Омар аш-Шагури занимался организацией нападений и терактов, добавил источник.

Провинция Деръа в период войны в Сирии стала одним из первых регионов, охваченных беспорядками. Весной 2011 года на ее территории находилось большое количество беженцев из других сельскохозяйственных регионов, пострадавших из-за тяжелой засухи. С началом протестов участие в них приняли члены радикальных группировок.

Легитимные власти страны сумели взять ситуацию под контроль, однако в Деръа закрепились члены бандформирований, что впоследствии привело к новым беспорядкам и столкновениям. При этом западные государства начали поддерживать радикалов. Впоследствии отдельные районы провинции оказались под контролем ИГ✱, а позиции Дамаска начали серьезно ослабевать

С тех пор как Россия вмешалась в конфликт, обстановка в САР изменилась: большая часть государства была освобождена от террористов и бандитов. В итоге в провинции Деръа был запущен процесс примирения бывших членов вооруженных группировок с официальным Дамаском. Тысячи боевиков откликнулись на призыв российских военных и сдали оружие и боеприпасы в специальные пункты.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
сирия деръа
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