Сирийские силы безопасности ликвидировали высокопоставленного боевика ИГ в провинции Деръа

С тех пор как Россия вмешалась в конфликт, обстановка в САР изменилась: большая часть государства была освобождена от террористов и бандитов. В итоге в провинции Деръа был запущен процесс примирения бывших членов вооруженных группировок с официальным Дамаском. Тысячи боевиков откликнулись на призыв российских военных и сдали оружие и боеприпасы в специальные пункты.