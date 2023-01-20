Экс-игрок «Барселоны» Дани Алвес приговорен к временному содержанию в тюрьме

Бывший игрок каталонской «Барселоны» Дани Алвес остался в тюрьме временного содержания, пока идет дело о причастности футболиста к сексуальным домогательствам в адрес девушки. Ситуация произошла в одном из испанских ночных клубов в конце декабря 2022 года.
Девушка, написавшая заявление в полицию, утверждала, что 39-летний футболист пытался пощупать ее интимные зоны через нижнее белье. Суд признал Алвеса виновным и поместил игрока в тюрьму временного содержания, сообщает авторитетное издание Marca. Кроме этого, бразилец не сможет выйти из камеры под денежный залог, добавил источник.
Алвес является самым титулованным футболистом планеты. Больше всего кубков 39-летний игрок обороны выиграл вместе с «Барселоной», за которую он выступал на протяжении девяти сезонов. Последним профессиональным клубом в карьере бразильца был мексиканский «Пумас».