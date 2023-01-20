Экс-игрок «Барселоны» Дани Алвес приговорен к временному содержанию в тюрьме

Девушка, написавшая заявление в полицию, утверждала, что 39-летний футболист пытался пощупать ее интимные зоны через нижнее белье. Суд признал Алвеса виновным и поместил игрока в тюрьму временного содержания, сообщает авторитетное издание Marca. Кроме этого, бразилец не сможет выйти из камеры под денежный залог, добавил источник.