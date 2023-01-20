Express: указ Путина о разработке ядерных торпед «Посейдон» окажет влияние на НАТО

Указ российского президента Владимира Путина о разработке современных атомных торпед «Посейдон» повлияет на Североатлантический альянс. Таким мнение поделился журналист издания Express Рохан Гупта.
Изобретение способно передвигаться со скоростью примерно 200 километров в час и вызывать цунами, добавил обозреватель. Торпеда также сможет потопить побережье вероятного врага, сообщается в статье.
«Сегодня в мире нет оружия, которое могло бы противостоять этим системам», — с уверенностью заключил автор материала.
Напомним, глава российского государства в первый раз рассказал о проектировании «Посейдона» в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году.