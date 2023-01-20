Станислав Садальский показал кадры с церемонии прощания с Вахтангом Кикабидзе

Телеведущий, журналист и блогер Станислав Садальский поделился кадрами с церемонии прощания с актером Вахтангом Кикабидзе. Оказывается, гроб артиста был обернут в ткань, цвета которого напоминают украинский флаг.
Венок с таким же двуколором поставили на самое видное место. Неизвестно, была ли это последняя воля покойного артиста.
«Тбилисская филармония, прощание с Вахтангом. Присутствует все правительство и все звезды, даже самые незначительные», — написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, что Кикабидзе ушел из жизни 15 января в возрасте 84 лет. В своем последнем интервью журналистке Ксении Собчак он признавался, что не боится смерти, поскольку знает, что прожил счастливую жизнь.