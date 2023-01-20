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Захарова предупредила об угрозе эскалации напряженности из-за новых поставок оружия Киеву

Армия
Захарова предупредила об угрозе эскалации напряженности из-за новых поставок оружия Киеву

Страны Североатлантического альянса рискуют спровоцировать новый виток эскалации напряженности наращиванием поставок вооружения на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В частности, она подвергла критике высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призывавшей дать украинской армии «любое оружие, которое она способна использовать».

Подобные заявления, по словам Захаровой, российская сторона расценивает как «откровенное провокационное подстрекательство, которое «неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации».
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