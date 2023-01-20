Мусульманин Марат Башаров нырнул в купель

Актер Марат Башаров признался, что ему пришлось искупаться в крещенской купели, несмотря на проповедование ислама. Заслуженный артист Республики Татарстан пошел на христианский обряд ради роли в фильме.
Башаров рассказал, что ему пришлось окунуться в купель во время съемок фильма «Сибирский цирюльник». В киноленте он исполнил роль православного человека – воцерковленного юнкера.
«Думаю: «Что мне, мусульманину, остается делать, не противоречит ли это моим религиозным канонам?» Когда [режиссер Никита] Михалков дал сигнал «Мотор!», а мои товарищи стали нырять в купель, я тоже нырнул в купель, но со словами «С именем Аллаха!»» – рассказал актер в беседе с РИА Новости.
Артист добавил, что вышел из проруби бодрым и веселым. Он отметил, что купание не противоречило канонам ислама, так как во время обряда он упомянул имя бога.