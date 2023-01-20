Илон Маск продал акции Tesla на 3,6 млрд долларов до выхода квартального отчета

Глава Tesla Илон Маск продал акции компании на сумму 3,6 млрд долларов перед выходом разочаровавшего акционеров квартального отчета, сообщает The Wall Street Journal.
Объем поставок Tesla с октября по декабрь 2022 года составил 40%, свидетельствуют данные статистики. Однако такой показатель оказался ниже ожидаемого инвесторами.
Документ был опубликован 2 января после закрытия рынка США. Уже 3 января компания потеряла более 12% на бирже NASDAQ. Всего по итогам 2022 года акции Tesla потеряли 68% стоимости. При этом в декабре падение составило 42%.
Незадолго до этого, 29 декабря, Илон Макс отправил сотрудникам письма, в которых призвал их не переживать по поводу резкого падения акций компании.