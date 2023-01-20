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Боевики похитили десятки школьников в центральной части Нигерии

Весь мир
Боевики похитили десятки школьников в центральной части Нигерии

Абуджа, 20 января. Радикалы похитили несколько десятков учеников младших классов в нигерийском штате Насарава.

По словам очевидцев, боевики проникли на территорию школы на мотоциклах. В результате атаки преступники схватили детей и увезли в неизвестном направлении.

Полиция штата Насарава уже мобилизовала все патрули для поиска радикалов. Руководство региона подняло подразделения национальной армии и территориальной обороны, чтобы выйти на след похитителей.

Подобный инцидент произошел на северо-западе Нигерии. Радикалы захватили в плен 25 прихожан местной церкви.

Боевики въехали в деревню на мотоциклах и ворвались в храм. Затем злоумышленники, избив пастора, удалились в неизвестном направлении.

Похищения людей — один из методов запугивания населения и способов заработка террористов. Радикалы захватывают в плен мирных жителей, а затем требуют выкуп от родственников.

Ранее преступники совершили нападение на пассажиров поезда в штате Эдо. Боевики связали жертв, угрожая им автоматами АК-47 и увезли с собой.
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