Остановите мошенничество: Рустам Солнцев призвал спасти Ольгу Бузову

— Я не поддерживаю отношения с Ольгой Бузовой. В последний раз при встрече мы здоровались, не более того. Мы не делимся секретами, не являемся близкими людьми. Я живу своей жизнью. Я сейчас живу в США, в Майами. Оля живет своей жизнью, считаю ее правильной. В этом смысле наши дороги разошлись. Я очень надеюсь, что у нее все будет хорошо, сегодня же день ее рождения, даже несмотря на то, что она не уважает свою публику, вываливает всю требуху о себе, лично жизни и даже умудряется эту требуху вывалить фальшивой. Всякое вранье: о личной жизни, о том, что она окружена женихами, которые ее хотят, заваливают ее подарками. Все это вранье — вранье с враньем и еще сверху вранье.