Остановите мошенничество: Рустам Солнцев призвал спасти Ольгу Бузову

Певица, актриса театра, кино и дубляжа, дизайнер, бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова празднует сегодня свой день рождения. Яркой звезде шоу-бизнеса нельзя отказать в умении подогревать неподдельный интерес публики к своей персоне. Помимо участия в легендарном телепроекте, артистка успела попробовать себя в целом ряде сфер, и в свое время даже запускала собственную криптовалюту.
С какими итогами звезда встречает свой 37-й день рождения? Насколько успешно складывается ее карьера? Действительно ли личная жизнь артистки такая яркая, как это преподносится со страниц таблоидов? Своим личным мнением по этим и другим вопросом в интервью ФАН поделился экс-участник реалити-шоу «Дом-2», шоумен Рустам Солнцев.
— Подскажите, поддерживаете ли вы отношения с Ольгой Бузовой? Как относитесь к ее проектам?
— Я не поддерживаю отношения с Ольгой Бузовой. В последний раз при встрече мы здоровались, не более того. Мы не делимся секретами, не являемся близкими людьми. Я живу своей жизнью. Я сейчас живу в США, в Майами. Оля живет своей жизнью, считаю ее правильной. В этом смысле наши дороги разошлись. Я очень надеюсь, что у нее все будет хорошо, сегодня же день ее рождения, даже несмотря на то, что она не уважает свою публику, вываливает всю требуху о себе, лично жизни и даже умудряется эту требуху вывалить фальшивой. Всякое вранье: о личной жизни, о том, что она окружена женихами, которые ее хотят, заваливают ее подарками. Все это вранье — вранье с враньем и еще сверху вранье.
Даже самые простые люди это считывают, как оскорбление чувства собственного достоинства от артистки и перестают ее воспринимать всерьез. Я на самом деле не знаю людей, которые воспринимали бы ее всерьез. Я не представляю публику, которая в своем уме может купить билет на ее концерт. Скорее всего этих людей минимум. В любом случае сейчас не ценится фальшь, брехня. Ценится искренность: какая есть, такая и должна быть. Оля — искренняя на столько, на сколько она умеет, то есть ни на сколько.
— На ваш личный взгляд, как складывается карьера Ольги Бузовой?
— Олечке, конечно, хотелось бы карьеру богини, но все никак не получается: крен во фриковство, юродство, не хочется говорить слово «уродство», поэтому говорю юродство. В любом случае я считаю, что в этом смысле то, что «они» планировали, она планировала — не получилось. Приходится шоуменить — шоуменим, как можем: шутки не смешные, юмор такой себе, треки слабенькие, даже плохо записанная фонограмма выдает полный непрофессионализм. Конечно, непрофессионализм во всем. Впрочем, сейчас время такое — непрофессионалов: Оля в нем не впервые. Что еще сказать о ее карьере… Какая Оля, такая и карьера. Как однажды сказал основатель «Дом-2» Валерий Комиссаров: «Не может женщина с фамилией Бузова быть звездой в этой стране, не может». Оказалось, может, но, какая фамилия, такая и карьера.
— Поскольку сегодня день рождения телеведущей, подскажите, чего хотели бы ей пожелать в этот день?
— Хочется пожелать чего-то человеческого, потому что все, что они делают — бесконечное вранье о личной жизни, подтасовка фактов, какие-то фальшивые чуваки, выходящие на сцену и заваливающие ее бриллиантами, подарками, предложениями. Пусть вся эта брехня в конце концов взяла и закончилась. Пусть начнется что-то нормальное. Хочется, чтобы прекратили устраивать это мошенничество, которое происходит на глазах у всей страны, по поводу Оли, которую женихи разрывают на части. Раньше на Руси это называли. Пусть это прекратится и к ней само по себе придет что-то настоящее, как в сказке: дверь тихо приоткрылась, и этот человек появился. Однако судя по тому, что этого человека все так и нет, Оля не очень этого хочет. И еще, я ей очень хочу пожелать быть аккуратнее с собственным здоровьем. Расширять сознание и бороться со стрессом можно и с помощью, например, спорта и даже чтения произведений мировой классики.
В шоу-бизнесе же многие этого не понимают и злоупотребляют разным. К сожалению, Олечка — не исключение. Я уже пытался донести до нее эту мысль много лет назад. Сейчас я стою на тех же позициях. Олечка, пожалуйста, береги здоровье. Тебе еще, родная, детей рожать.