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Звезда «Сумерек» Паттинсон признался, что две недели ел только картошку для похудения

Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» Паттинсон признался, что две недели ел только картошку для похудения

Актер Роберт Паттинсон рассказал, что был вынужден сидеть на диете ради требований режиссеров. Звезде саги «Сумерки» пришлось две недели есть одну лишь картошку.

Британский актер пожаловался на требования Голливуда к мужскому телу. Ради роли ему пришлось ограничить себя в питании.

«Просто вареная картошка и розовая гималайская соль. Это очищает, и вы действительно теряете вес», — сообщила звезда «Сумерек» изданию ES Magazine.

Паттинсон отметил, что у него нет проблем с восприятием собственного тела. Однако требования режиссеров 36-летний актер считает сумасшедшими.
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