Маск встал на сторону хоккеиста Проворова после отказа поддержать ЛГБТ-сообщество

Американский бизнесмен Илон Маск встал на сторону российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова. Хоккеист отказался выходить на лед в радужном джерси в поддержку ЛГБТ-сообществ.
Эпизод произошел перед домашним матчем «Филадельфии» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайма». Игроки «Флайерз» вышли на разминку в джерси радужных цветов. Проворов предпочел не выходить на лед. Маск на своей странице в социальной сети публично поддержал россиянина.
«Маятник качнулся слишком далеко», — написал бизнесмен.
Таким образом Маск отреагировал на реакцию американских журналистов, которые осудили Проворова за этот «поступок». Стоит отметить, что Ивана поддержали любители хоккея.