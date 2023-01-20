Маск встал на сторону хоккеиста Проворова после отказа поддержать ЛГБТ-сообщество

Эпизод произошел перед домашним матчем «Филадельфии» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайма». Игроки «Флайерз» вышли на разминку в джерси радужных цветов. Проворов предпочел не выходить на лед. Маск на своей странице в социальной сети публично поддержал россиянина.