Небензя: число жертв среди мирных жителей Донбасса выросло из-за дальнобойного оружия НАТО

Число жертв среди мирного населения Донбасса увеличилось в четыре раза после того, как страны НАТО начали поставлять украинской армии дальнобойное оружие.
С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, благодаря западному вооружению у Киева появились новые возможности по уничтожению городов Донбасса. Он напомнил, что Запад начал поставлять его ВСУ летом прошлого года.
«С тех пор зафиксировано четырехкратное увеличение жертв среди мирных граждан и трехкратное увеличение гражданских объектов», — сообщил он.
Небензя добавил, что были зафиксированы более двух тысяч эпизодов массированных атак со стороны Украины.