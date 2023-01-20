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Небензя: число жертв среди мирных жителей Донбасса выросло из-за дальнобойного оружия НАТО

Армия
Небензя: число жертв среди мирных жителей Донбасса выросло из-за дальнобойного оружия НАТО

Число жертв среди мирного населения Донбасса увеличилось в четыре раза после того, как страны НАТО начали поставлять украинской армии дальнобойное оружие.

С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, благодаря западному вооружению у Киева появились новые возможности по уничтожению городов Донбасса. Он напомнил, что Запад начал поставлять его ВСУ летом прошлого года.

«С тех пор зафиксировано четырехкратное увеличение жертв среди мирных граждан и трехкратное увеличение гражданских объектов», — сообщил он.

Небензя добавил, что были зафиксированы более двух тысяч эпизодов массированных атак со стороны Украины.
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