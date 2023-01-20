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Захарова осудила Киев за абсурдное признание Чебурашки «оккупантом»

Политика
Захарова осудила Киев за абсурдное признание Чебурашки «оккупантом»

Киевский режим дошел до края в своих намерениях отменить все русское. К такому выводу пришла официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее украинское руководство официально объявило известного персонажа из мультика и главного героя повести Эдуарда Успенского Чебурашку «оккупантом». Захарова, комментируя это решение, заявила, что на гонениях ряда деятелей культуры и прессы России и Украины, репрессии киевского режима не прекратились.

«Дошло до абсурда. На Украине объявили "оккупантом" известного мультипликационного персонажа Чебурашку», — возмутилась дипломат.

Заявление официального представителя МИД России опубликовано на официальном сайте дипломатического ведомства.
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