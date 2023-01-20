Захарова осудила Киев за абсурдное признание Чебурашки «оккупантом»

Ранее украинское руководство официально объявило известного персонажа из мультика и главного героя повести Эдуарда Успенского Чебурашку «оккупантом». Захарова, комментируя это решение, заявила, что на гонениях ряда деятелей культуры и прессы России и Украины, репрессии киевского режима не прекратились.