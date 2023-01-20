Сотни буркинийцев вышли на митинги в поддержку президента страны Ибрагима Траоре

Уагадугу, 20 января. Сотни жителей столицы Буркина-Фасо вышли на митинг в поддержку президента страны Ибрагима Траоре и против колониальной политики Франции на материке.
Организаторами массовых акций протеста стали представители организации «Коллектив панафриканских лидеров» (CLP). Участники демонстрации выразили поддержку правящему режиму, а также Вооруженным силам республики.
Митингующие потребовали, чтобы посол Франции Люк Халлад покинул пост и уехал из страны. Жители Уагадугу также призвали Пятую республику прекратить политику неоколониализма в отношении государств Черного континента.
«Мы хотим сказать всему миру, что народ Буркина-Фасо решительно привержен восстановлению экономической, политической и культурной независимости. Сегодня молодежь республики отождествляет себя с главами государств, которые стремятся освободить сограждан от давления извне», — заявили представители CLP.
Ранее жители Уагадугу вышли на массовый митинг против присутствия в стране французского контингента. В руках многих из демонстрантов были российские триколоры, которые давно стали символом освобождения Африки от колониализма и влияния Запада.