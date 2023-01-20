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Объем элитного жилья на продажу достиг рекордных значений в Подмосковье

Экономика
Объем элитного жилья на продажу достиг рекордных значений в Подмосковье

Объем предложения первичной элитной недвижимости в Подмосковье достиг рекорда, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Intermark Real Estate.

В январе на рынке появилось 260 лотов, продажи которых стартовали на шести разных проектах, что оказалось рекордным значением за последние 15 лет. Данный показатель на 35% больше, чем в январе 2021 года.

Сотрудники риелторского агентства «Метриум Премиум» объясняют такую тенденцию ростом спроса россиян на загородную недвижимость, особенно, на фоне пандемии.

Однако ситуация с продажами иная: за последний год в Подмосковье было реализовано чуть более 130 объектов, что на 45% меньше, чем в 2021 году.
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