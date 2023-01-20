«Союзмультфильм» хочет запретить маркетплейсам незаконно использовать образы анимационных героев

Российская киностудия «Союзмультфильм» планирует запретить онлайн-магазинам продавать товары с образами популярных анимационных героев, в том числе и Чебурашки.
По словам представителей «Союзмультфильма», за год они выявили более 6 тысяч случаев незаконного использования образов героев из мультфильмов компании, поэтому они требуют от российских маркетплейсов, таких как Ozon и Wildberries убрать из каталогов контрафактные товары.
«Студия внимательно относится к контексту сотрудничества, не допуская возможных смысловых и визуальных искажений», — пишет Telegram-канал ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.
Напомним, с 1 января в России вышел фильм «Чебурашка», который стал популярным и бьет рекорды по просмотрам и продажам билетов. В связи с этим многие российские онлайн-магазины начали продавать товары с героем по завышенным ценам.