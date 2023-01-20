Социолог Грилль: причины гонений на УПЦ следует искать в идеологии строительства украинской нации

Правительство «незалежной» внесло в парламент закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Если Киев придет к выводу, что УПЦ связана с Россией, ее закроют. Инициатором законопроекта является премьер-министр бывшей УССР Денис Шмыгаль.