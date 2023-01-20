Социолог Грилль: причины гонений на УПЦ следует искать в идеологии строительства украинской нации

Идеология украинского национализма требует создания «национальной церкви». Отсюда и гонения, посадки духовенства, захваты храмов и монастырей УПЦ, заявил российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с ФАН.
Правительство «незалежной» внесло в парламент закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Если Киев придет к выводу, что УПЦ связана с Россией, ее закроют. Инициатором законопроекта является премьер-министр бывшей УССР Денис Шмыгаль.
Как отметил Грилль, открытые гонения на УПЦ не случайность. Идеология украинского национализма требует создания «национальной церкви».
«Данный пункт был в ней всегда, с самого начала существования этого человеконенавистнического мировоззрения. Создание нацистской секты ПЦУ стало огромным шагом в этом направлении, а сейчас мы видим уже завершающую фазу мракобесия.
И происходит все при полном молчании и одобрении Запада. Я верю, что гнев Божий постигнет гонителей и государство, творящих это беззаконие», — сказал эксперт.
Социолог подчеркнул, что Русская православная церковь является духовным стержнем, столпом России, русского народа и Русского мира. Это хорошо известно нашим врагам.
«Поэтому удар по Церкви вполне предсказуем и логичен в данном противостоянии. В ход идет все что можно и нельзя. Отсюда и гонения, посадки духовенства, захваты храмов и монастырей. Мой прогноз, что будет только хуже и кровавей», — подытожил он.
Ранее Филипп Грилль в беседе с ФАН назвал Украину военным полигоном Запада, где испытываются новые доктрины и вооружения, а также утилизируется старая боевая техника.