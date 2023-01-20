Силовики задержали «многодетных матерей» за получения детских пособий в Ростовской области

Сотрудники ФСБ по Ростовской области задержали в Таганроге двух женщин, которые обманули государство на крупные суммы денег, прикинувшись многодетными матерями. Аферистки подделали медицинские справки о рождении детей вне больницы и годами получали пособия на несуществующих малышей, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное ведомство.
Благодаря противоправным действиям на руках у злоумышленниц оказывались необходимые свидетельства, после чего аферистки шли за пособиями в местные органы опеки. В течение длительного времени сотрудники загса не замечали неладное. Мошенничество вскрылось случайно — во время одной из внезапных проверок.
К этому моменту одна из аферисток заработала более 2 млн рублей в течение десяти лет. Ее подельница разбогатела более чем на 1 млн рублей. В отношении женщин было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».