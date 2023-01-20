В Госдуме предложили меры для избежания неоправданно долгих сроков содержания в СИЗО

Группа депутатов думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции внесла поправку в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которой в случае возвращения уголовного дела на дополнительное расследование принять его к производству должны сразу же, а не через несколько месяцев, пишет «Парламентская газета».
На данный момент предварительное следствие не может длиться дольше двух месяцев, однако если расследование приостанавливается, это время не учитывается. Также по решению руководителя следственного органа этот срок может быть продлен на три месяца и на год в случае особо сложного дела.
Еще одна инициатива депутатов — срок следственных и процессуальных действий при возврате дела не должен превышать одного месяца. Этот законопроект позволит защитить права всех участников процесса и сократить сроки содержания подозреваемых и обвиняемых в следственном изоляторе.