Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Семейную пару на отдыхе приняли за свингеров из-за принта на одежде

Общество
Семейную пару на отдыхе приняли за свингеров из-за принта на одежде

Семейная пара, которая купила купальные костюмы с одинаковыми пинтами, выставила себя свингерами. Об этом рассказала пользовательница TikTok по имени Линда.

Женщина с супругом приобрели костюмы, на которых изображен ананас. Появившись в них на пляже, они были поражены «очень милым» отношением окружающих к ним.

Позже блогер узнала, что одинаковые наряды у пар с фруктовым мотивом являются популярным символом у свингеров. Это показывает, что супруги готовы добровольно обменяться партнерами, передает издание The Mirror.

Пользователей Сети возмутил такой выбор символа. Они посчитали, что свингеры могли бы использовать менее популярный принт на одежде.
tiktok свингеры Одежда символ ананас блогер
Военкоры ФАН
Лучшие в аду