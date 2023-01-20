Семейную пару на отдыхе приняли за свингеров из-за принта на одежде

Семейная пара, которая купила купальные костюмы с одинаковыми пинтами, выставила себя свингерами. Об этом рассказала пользовательница TikTok по имени Линда.
Женщина с супругом приобрели костюмы, на которых изображен ананас. Появившись в них на пляже, они были поражены «очень милым» отношением окружающих к ним.
Позже блогер узнала, что одинаковые наряды у пар с фруктовым мотивом являются популярным символом у свингеров. Это показывает, что супруги готовы добровольно обменяться партнерами, передает издание The Mirror.
Пользователей Сети возмутил такой выбор символа. Они посчитали, что свингеры могли бы использовать менее популярный принт на одежде.