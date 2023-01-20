Американские экономисты предупредили о вероятном дефолте США

Вашингтон, 20 января. Вероятность возникновения дефолта в США является самой высокой за все время. Об этом заявил бывший сотрудник Сената, глава отдела государственной политики и регулирования американского отделения банка BNP Paribas Джефф Сигел.
Комментируя журналистам издания Semafor грядущие переговоры в Конгрессе относительно повышения потолка госдолга Соединенных Штатов, он высоко оценил вероятность дефолта.
«Вероятность дефолта никогда не была выше, чем сейчас», — заявил он журналистам.
Пессимистическую оценку Сигела разделяют многие — как на Уолл-стрит, так и в Вашингтоне. Причиной для таких негативных оценок происходящего является усиление противоборства между Республиканской и Демократической партиями.
По мнению политического аналитика Чарли Кука, уверенность в том, что удастся избежать катастрофы с помощью компромисса, «ниже, чем мы когда-либо видели прежде». Он отметил, что голосование о повышении потолка госдолга в последние годы превращалось в игру нервов, когда каждая из сторон ждала, когда противник даст слабину. В этот раз обе партии, помня предыдущий опыт негативных последствий своего «поражения» в этой игре, будут стоять до конца. В результате проиграть могут все, поскольку неспособность принять решение по вопросу финансирования правительства может привести к дефолту и началу масштабного экономического спада.
Усиливают опасения аналитиков разногласия, которые имеются в рядах обеих партий. И если в течение прошлого года в центре внимания находилось противостояние между умеренным и ультралиберальным крылом Демократической партии, то в начале этого года подобные проблемы вскрылись и в стане республиканцев. Разногласия между ядром партии и фракцией Свобода привели к сложностям при утверждении Кевина Маккарти спикером Палаты представителей — голосовать по этому вопросу пришлось 11 раз, чего не бывало в течение последних ста лет.
В настоящее время политические аналитики рассматривают несколько основных вариантов развития событий, которые находятся в диапазоне от достижения политического компромисса до объявления дефолта. При этом одним из ключевых условий для заключения договоренностей является сокращение расходов, на котором будут настаивать республиканцы. И одним из пунктов, которые могут пойти «под нож» являются деньги для Украины — многие республиканцы открыто заявляют о необходимости прикрыть «киевскую лавочку», которая стала личным кошельком семьи Байденов. В любом случае все статьи расходов станут предметом ожесточенного политического торга.
Одним из вариантов станет формирование комитетов конгресса, которые займутся рассмотрением всех расходных статей бюджета, что позволит сторонам соблюсти баланс интересов и разрешить ситуацию.
В то же время, как считают многие наблюдатели, администрация Байдена может попытаться продавить республиканцев. Как отмечают политологи, официальная линия Белого дома заключается в том, что они не будут вести переговоры о потолке долга. Эта позиция вынудила лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла пойти на уступки в ходе переговоров по потолку госдолга в 2021 году, и Байден полон решимости использовать тот же сценарий.
Кроме того, в последние дни в медиаполе появились призывы со стороны ряда политиков и экономистов к министру финансов Джанет Йеллен, которые предлагают временный обход потолка заимствований. Для этого, по их мнению, Минфин должен эмитировать «монету» достоинством 1 триллион долларов. Это позволит дать некоторую отсрочку в решении вопроса увеличения предельного размера госдолга, что снизит градус политической борьбы вокруг этого вопроса.
При этом сама Йеллен категорически отвергла данную идею, так как этот шаг нарушит монополию Федеральной резервной системы на определение денежно-кредитной политики, что чревато дальнейшей разбалансировкой экономики.
Необходимо отметить, что нынешний раунд переговоров о повышении потолка госдолга происходит на фоне усугубляющейся ситуации в экономике США. Большинство экономистов ожидает наступление рецессии в течение ближайших месяцев. Дополнительно ситуацию усугубляет падение спроса на американские облигации государственного займа, что значительно сокращает возможности правительства США по рефинансированию собственного долга. Поэтому вероятность дефолта, о которой предупреждают специалисты, выглядит достаточно высокой.