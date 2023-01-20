Американские экономисты предупредили о вероятном дефолте США

По мнению политического аналитика Чарли Кука, уверенность в том, что удастся избежать катастрофы с помощью компромисса, «ниже, чем мы когда-либо видели прежде». Он отметил, что голосование о повышении потолка госдолга в последние годы превращалось в игру нервов, когда каждая из сторон ждала, когда противник даст слабину. В этот раз обе партии, помня предыдущий опыт негативных последствий своего «поражения» в этой игре, будут стоять до конца. В результате проиграть могут все, поскольку неспособность принять решение по вопросу финансирования правительства может привести к дефолту и началу масштабного экономического спада.