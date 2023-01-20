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Американские экономисты предупредили о вероятном дефолте США

Весь мир
Американские экономисты предупредили о вероятном дефолте США

Вашингтон, 20 января. Вероятность возникновения дефолта в США является самой высокой за все время. Об этом заявил бывший сотрудник Сената, глава отдела государственной политики и регулирования американского отделения банка BNP Paribas Джефф Сигел.

Комментируя журналистам издания Semafor грядущие переговоры в Конгрессе относительно повышения потолка госдолга Соединенных Штатов, он высоко оценил вероятность дефолта.

«Вероятность дефолта никогда не была выше, чем сейчас», — заявил он журналистам.

Пессимистическую оценку Сигела разделяют многие — как на Уолл-стрит, так и в Вашингтоне. Причиной для таких негативных оценок происходящего является усиление противоборства между Республиканской и Демократической партиями.

Американские экономисты предупредили о вероятном дефолте США

По мнению политического аналитика Чарли Кука, уверенность в том, что удастся избежать катастрофы с помощью компромисса, «ниже, чем мы когда-либо видели прежде». Он отметил, что голосование о повышении потолка госдолга в последние годы превращалось в игру нервов, когда каждая из сторон ждала, когда противник даст слабину. В этот раз обе партии, помня предыдущий опыт негативных последствий своего «поражения» в этой игре, будут стоять до конца. В результате проиграть могут все, поскольку неспособность принять решение по вопросу финансирования правительства может привести к дефолту и началу масштабного экономического спада.

Усиливают опасения аналитиков разногласия, которые имеются в рядах обеих партий. И если в течение прошлого года в центре внимания находилось противостояние между умеренным и ультралиберальным крылом Демократической партии, то в начале этого года подобные проблемы вскрылись и в стане республиканцев. Разногласия между ядром партии и фракцией Свобода привели к сложностям при утверждении Кевина Маккарти спикером Палаты представителей — голосовать по этому вопросу пришлось 11 раз, чего не бывало в течение последних ста лет.

Американские экономисты предупредили о вероятном дефолте США

В настоящее время политические аналитики рассматривают несколько основных вариантов развития событий, которые находятся в диапазоне от достижения политического компромисса до объявления дефолта. При этом одним из ключевых условий для заключения договоренностей является сокращение расходов, на котором будут настаивать республиканцы. И одним из пунктов, которые могут пойти «под нож» являются деньги для Украины — многие республиканцы открыто заявляют о необходимости прикрыть «киевскую лавочку», которая стала личным кошельком семьи Байденов. В любом случае все статьи расходов станут предметом ожесточенного политического торга.

Американские экономисты предупредили о вероятном дефолте США

Одним из вариантов станет формирование комитетов конгресса, которые займутся рассмотрением всех расходных статей бюджета, что позволит сторонам соблюсти баланс интересов и разрешить ситуацию.

В то же время, как считают многие наблюдатели, администрация Байдена может попытаться продавить республиканцев. Как отмечают политологи, официальная линия Белого дома заключается в том, что они не будут вести переговоры о потолке долга. Эта позиция вынудила лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла пойти на уступки в ходе переговоров по потолку госдолга в 2021 году, и Байден полон решимости использовать тот же сценарий.

Кроме того, в последние дни в медиаполе появились призывы со стороны ряда политиков и экономистов к министру финансов Джанет Йеллен, которые предлагают временный обход потолка заимствований. Для этого, по их мнению, Минфин должен эмитировать «монету» достоинством 1 триллион долларов. Это позволит дать некоторую отсрочку в решении вопроса увеличения предельного размера госдолга, что снизит градус политической борьбы вокруг этого вопроса.

Американские экономисты предупредили о вероятном дефолте США

При этом сама Йеллен категорически отвергла данную идею, так как этот шаг нарушит монополию Федеральной резервной системы на определение денежно-кредитной политики, что чревато дальнейшей разбалансировкой экономики.

Необходимо отметить, что нынешний раунд переговоров о повышении потолка госдолга происходит на фоне усугубляющейся ситуации в экономике США. Большинство экономистов ожидает наступление рецессии в течение ближайших месяцев. Дополнительно ситуацию усугубляет падение спроса на американские облигации государственного займа, что значительно сокращает возможности правительства США по рефинансированию собственного долга. Поэтому вероятность дефолта, о которой предупреждают специалисты, выглядит достаточно высокой.
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