Глава РКК Савчук встретился с президентом Международного Комитета Красного Креста

Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук встретился с президентмо Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич. Основной темой для обсуждения стала ситуация на Украине.
Представители пресс-службы РКК подчеркнули, что стороны обсудили гуманитарную обстановку на Украине, гуманитарные нужды людей, а также роль РКК в помощи пострадавшим мирным гражданам. Оценивая текущую ситуацию, Савчук заявил, что она остается напряженной.
«На протяжении 11 месяцев гуманитарные организации, волонтеры, неравнодушные граждане и бизнес оказывают все виды поддержки населению, однако потребности остаются острыми», — заявил он.
Председатель РКК также призвал продолжать гуманитарный диалог между национальными обществами Красного Креста. По его мнению, именно через гуманитарную дипломатию может быть выстроена слаженная работа между всеми компонентами МККК.