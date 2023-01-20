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Глава РКК Савчук встретился с президентом Международного Комитета Красного Креста

Общество
Глава РКК Савчук встретился с президентом Международного Комитета Красного Креста

Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук встретился с президентмо Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич. Основной темой для обсуждения стала ситуация на Украине.

Представители пресс-службы РКК подчеркнули, что стороны обсудили гуманитарную обстановку на Украине, гуманитарные нужды людей, а также роль РКК в помощи пострадавшим мирным гражданам. Оценивая текущую ситуацию, Савчук заявил, что она остается напряженной.

«На протяжении 11 месяцев гуманитарные организации, волонтеры, неравнодушные граждане и бизнес оказывают все виды поддержки населению, однако потребности остаются острыми», — заявил он.

Председатель РКК также призвал продолжать гуманитарный диалог между национальными обществами Красного Креста. По его мнению, именно через гуманитарную дипломатию может быть выстроена слаженная работа между всеми компонентами МККК.
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