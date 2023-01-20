Актер Амаду Мамадаков назвал трусом Артура Смольянинова

Актер Артур Смольянинов✱ (признан иноагентом в РФ) прославился резкой антироссийской позицией. Артиста раскритиковали поклонники и коллеги, среди которых оказался и Амаду Мамадаков.
Смольянинов раскритиковал миссию российских властей на Украине и заявил, что ему все равно на родную страну, даже если от нее «останется радиоактивный пепел». Мамадаков высказался о бывшем коллеге по фильму «9 рота».
«А ты, Артурчик, трус, — цитирует актера ИА SM-News. — Подохнешь на чужбине. Попадешься мне — язык вырву голыми руками».
Смольянинов покинул Россию, после чего дал скандальное интервью иностранным СМИ. Позже актер заявил, что его слова неправильно трактовали, и попытался оправдаться за свою позицию.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами