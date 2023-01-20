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Актер Амаду Мамадаков назвал трусом Артура Смольянинова

Шоу-бизнес
Актер Амаду Мамадаков назвал трусом Артура Смольянинова

Актер Артур Смольянинов✱ (признан иноагентом в РФ) прославился резкой антироссийской позицией. Артиста раскритиковали поклонники и коллеги, среди которых оказался и Амаду Мамадаков.

Смольянинов раскритиковал миссию российских властей на Украине и заявил, что ему все равно на родную страну, даже если от нее «останется радиоактивный пепел». Мамадаков высказался о бывшем коллеге по фильму «9 рота».

«А ты, Артурчик, трус, — цитирует актера ИА SM-News. — Подохнешь на чужбине. Попадешься мне — язык вырву голыми руками».

Смольянинов покинул Россию, после чего дал скандальное интервью иностранным СМИ. Позже актер заявил, что его слова неправильно трактовали, и попытался оправдаться за свою позицию.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
Мамадаков 9 рота смольянинов
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