Захарова сочла лицемерием избирательную реакцию Запада на жертв украинского конфликта

Слова дипломата прежде были опубликованы на официальном сайте внешнеполитического ведомства государства. Ключевая задача западных стран — сделать хуже России, и ради этой цели они готовы жертвовать судьбами мирных жителей, подчеркнула пресс-секретарь МИД.