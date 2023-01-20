Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Захарова сочла лицемерием избирательную реакцию Запада на жертв украинского конфликта

Политика
Захарова сочла лицемерием избирательную реакцию Запада на жертв украинского конфликта

Избирательная реакция западных лидеров на жертв вооруженного противостояния Москвы и Киева является лицемерием. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Слова дипломата прежде были опубликованы на официальном сайте внешнеполитического ведомства государства. Ключевая задача западных стран — сделать хуже России, и ради этой цели они готовы жертвовать судьбами мирных жителей, подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Государствам Североатлантического альянса необходимо как можно скорее восполнить запасы вооружений. С таким требованием ранее выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Украина захарова запад
Военкоры ФАН
Лучшие в аду