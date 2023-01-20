Захарова сочла лицемерием избирательную реакцию Запада на жертв украинского конфликта

Избирательная реакция западных лидеров на жертв вооруженного противостояния Москвы и Киева является лицемерием. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Слова дипломата прежде были опубликованы на официальном сайте внешнеполитического ведомства государства. Ключевая задача западных стран — сделать хуже России, и ради этой цели они готовы жертвовать судьбами мирных жителей, подчеркнула пресс-секретарь МИД.
Государствам Североатлантического альянса необходимо как можно скорее восполнить запасы вооружений. С таким требованием ранее выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.