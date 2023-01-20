Эксперт объяснил, почему Китай активно выводит средства из госдолга США

Причиной такой тенденции со стороны КНР являются обостряющиеся торговые войны, ситуация на Тайване, а также негативная экономическая ситуация в США. В частности, растущая инфляция в Соединенных Штатах, повышение цен на топливо и политика ФРС, которая напечатала слишком много ничем не обеспеченных денег, передает RT мнение эксперта.