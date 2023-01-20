Эксперт объяснил, почему Китай активно выводит средства из госдолга США

Китай сократил вложения в госдолг США до минимума за последние 12 лет, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
С января по ноябрь 2022 года китайские власти вывели около 200 млрд долларов из США. За этот период объем инвестиций Китая в казначейские ценные бумаги Соединенных Штатов снизился с 1,068 трлн до 870 млрд долларов.
Причиной такой тенденции со стороны КНР являются обостряющиеся торговые войны, ситуация на Тайване, а также негативная экономическая ситуация в США. В частности, растущая инфляция в Соединенных Штатах, повышение цен на топливо и политика ФРС, которая напечатала слишком много ничем не обеспеченных денег, передает RT мнение эксперта.