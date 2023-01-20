Ливан выплатит взносы в ООН после потери права голоса в Генассамблее

Ливан намерен выплатить 1,8 миллиона долларов в бюджет Организации Объединенных Наций после потери права голоса в Генеральной Ассамблее ООН, состоящей из 193 членов. Об этом сообщил портал The National.
Накануне генеральный секретарь всемирной организации Антонио Гутерриш заявил, что Ливан, наряду с Доминикой, Экваториальной Гвинеей, Венесуэлой, Южным Суданом и Габоном потерял право голоса, поскольку не внес минимальные взносы.
МИД Ливана заверил, что выплатит ООН средства «напрямую», чтобы Бейрут смог вернуть право голоса в ГА. В заявлении министерства не сообщили о причине задержки.
Согласно правилам ООН, страна может лишиться права голоса в Генассамблее, если имеет задолженность на сумму, равную или превышающую взносы, причитающиеся за предыдущие два года. Исключение могут составлять случаи, когда государство предоставляет доказательства неспособности выплачивать средства.
Ливан лишился права голоса в ГА ООН в 2020 году. Тогда Бейрут признал, что задержка выплат была связана с событиями внутри страны, негативно повлиявшими на банковскую систему.
Ливан пребывает в глубоком экономическом и политическом кризисе с 2019 года. Финансовая система республики рухнула в результате десятилетий расточительных расходов, бесхозяйственности и коррупции со стороны правящих элит.
В 2020 году страна объявила дефолт по «евробондам». С тех пор государственные расходы сократились по всем направлениям. За счет иностранной помощи Соединенных Штатов и Катара удалось сохранить жалованье военнослужащим.
По данным Организации Объединенных Наций, около 80% жителей Ливана живут за чертой бедности. При этом кризис продолжает усугубляться, что побудило Всемирный банк охарактеризовать обстановку в республике как «преднамеренную депрессию», организованную правящими группами.