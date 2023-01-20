Ливан выплатит взносы в ООН после потери права голоса в Генассамблее

Согласно правилам ООН, страна может лишиться права голоса в Генассамблее, если имеет задолженность на сумму, равную или превышающую взносы, причитающиеся за предыдущие два года. Исключение могут составлять случаи, когда государство предоставляет доказательства неспособности выплачивать средства.