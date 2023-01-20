Китай начал выдавать россиянам туристические визы без ограничений

Граждане России могут подавать заявление на получение туристических виз в КНР. Об этом в пятницу, 20 января, заявил посол страны Чжан Ханьхуэй.
Министерство культуры и туризма Китая объявило о возобновлении групповых туров для граждан страны в 20 стран, включая Россию. Путешественники смогут пересекать границу в тестовом режиме с 6 февраля, сообщает РИА Новости.
По словам Ханьхуэя, ограничений для оформления виз нет. Однако предстоит восстановить рейсы между Россией и Китаем.
Ранее сообщалось, что первые группы китайских туристов могут приехать в Россию уже в конце февраля. Массовый поток ожидается с конца марта.