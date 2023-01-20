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Китай начал выдавать россиянам туристические визы без ограничений

Общество
Китай начал выдавать россиянам туристические визы без ограничений

Граждане России могут подавать заявление на получение туристических виз в КНР. Об этом в пятницу, 20 января, заявил посол страны Чжан Ханьхуэй.

Министерство культуры и туризма Китая объявило о возобновлении групповых туров для граждан страны в 20 стран, включая Россию. Путешественники смогут пересекать границу в тестовом режиме с 6 февраля, сообщает РИА Новости.

По словам Ханьхуэя, ограничений для оформления виз нет. Однако предстоит восстановить рейсы между Россией и Китаем.

Ранее сообщалось, что первые группы китайских туристов могут приехать в Россию уже в конце февраля. Массовый поток ожидается с конца марта.
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