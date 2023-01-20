Врач Малиновская связала постоянный озноб с железодефицитной анемией

Железодефицитная анемия является одной из самых основных причин постоянного озноба. Об этом рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.
Человек может чувствовать озноб из-за нехватки железа и низкого гемоглобина в крови. Кроме того, есть риск проявления сильной усталости и нарушения концентрации внимания.
Также озноб может ощущаться при атеросклерозе. Так, на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, затрудняющие нормальный приток крови, передает «Мослента».
Помимо этого, ощущение холода преследует людей с гипофункцией щитовидной железы и дефицитом витамина В12. Определить нехватку можно с помощью анализов.