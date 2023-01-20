Эксперты объяснили причины снижения цен на вторичную недвижимость в России

Размер скидки на вторичное жилье в России объясняется снижением спроса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
За два года коронавирусной пандемии стоимость вторичной недвижимости в РФ возросла от 35% до 50%, что привело к снижению спроса со стороны покупателей. Позже негативное влияние на рынок оказали антироссийские санкции, ввиду чего с апреля 2022 года цены на такое жилье начали сокращаться.
Сейчас риелторы активно предлагают скидки, чтобы продать квартиры до того, как они подешевеют еще больше, рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Также на существующую стоимость повлияло снижение спроса со стороны ипотечных заемщиков, отмечает глава департамента вторичного рынка компании «Инком-недвижимость» Сергей Шлома.