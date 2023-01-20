Егор Кончаловский считает, что Михалкову нужно остаться под наблюдением врачей

Режиссер Егор Кончаловский прокомментировал госпитализацию своего дяди сценариста Никиты Михалкова. По словам кинодеятеля, его родственник взрослый человек и никакой тревоги за его состояние нет.
По словам Кончаловского, многое в СМИ было преувеличено, из-за чего поклонники начали волноваться за здоровье артиста. Однако, как отметил режиссер, его дяде пока необходимо оставаться под наблюдением специалистов.
«Но какой-то тревоги нет. Это не тот случай», — сообщил кинодеятель в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее Кончаловский заявил, что ему жаль сбежавшую из России певицу Аллу Пугачеву, но он понимает, почему артистка покинула родную страну.