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Егор Кончаловский считает, что Михалкову нужно остаться под наблюдением врачей

Общество
Егор Кончаловский считает, что Михалкову нужно остаться под наблюдением врачей

Режиссер Егор Кончаловский прокомментировал госпитализацию своего дяди сценариста Никиты Михалкова. По словам кинодеятеля, его родственник взрослый человек и никакой тревоги за его состояние нет.

По словам Кончаловского, многое в СМИ было преувеличено, из-за чего поклонники начали волноваться за здоровье артиста. Однако, как отметил режиссер, его дяде пока необходимо оставаться под наблюдением специалистов.

«Но какой-то тревоги нет. Это не тот случай», — сообщил кинодеятель в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее Кончаловский заявил, что ему жаль сбежавшую из России певицу Аллу Пугачеву, но он понимает, почему артистка покинула родную страну.
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