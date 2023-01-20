Прокуратура начала проверку после задержки авиарейса на 14 часов в аэропорту Новокузнецка

Задержка самолета авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Новокузнецк — Москва произошла в международном аэропорту Спиченково.
Вылет был запланировал на 08:05, но по инициативе авиакомпании рейс перенесли на 22:00 по местному времени. Самолет ожидают 121 пассажир, из них 1 ребенок. В настоящее время часть из них размещена в гостинице. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.
Ранее в городе Белоярский в ХМАО 48-летний работник аэропорта погиб, попав под винт самолёта. Он скончался на месте, сообщала газета A42.RU.