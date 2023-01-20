Прокуратура начала проверку после задержки авиарейса на 14 часов в аэропорту Новокузнецка

Вылет был запланировал на 08:05, но по инициативе авиакомпании рейс перенесли на 22:00 по местному времени. Самолет ожидают 121 пассажир, из них 1 ребенок. В настоящее время часть из них размещена в гостинице. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.