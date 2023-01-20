Мощный пожар вспыхнул в центре Лимы в разгар протестов

Лима, 20 января. Сильный пожар повредил исторические здания в центре столицы Перу на фоне масштабных антиправительственных протестов митингов. Об этом сообщают местные СМИ.
Старинное здание недалеко от площади Сан-Мартин — эпицентра протестов — загорелось и было полностью уничтожено огнем. Центральный район Лимы признан культурным наследием ЮНЕСКО благодаря историческим особнякам, частично построенным из дерева. Причина возгорания не была установлена.
По информации СМИ, пожар начался на крыше дома большого здания, расположенного в нескольких метрах от площади Сан-Мартин. Это привело к развертыванию полиции и пожарных команд, которые приступили к ликвидации огня.
Главный командир пожарной команды Луис Понсе Ла Хара сообщил агентству AméricaTelevisión, что здание было пустым, но спасатели приступили к «эвакуации стали эвакуировать соседей, чтобы предотвратить большую катастрофу». Он призвал протестующих в историческом центре освободить территорию и уступить место подразделениям для тушения пожара.
Общественность обвинила полицию в возникновении возгорания. Одна из местных жительниц пожаловалась, что офицеры бросали в старые здания гранаты со слезоточивым газом.
Министр внутренних дел Перу Висенте Ромеро отверг слухи о том, что причиной пожара стал баллончик со слезоточивым газом национальной полиции. Однако заявления главы МВД были поставлены под сомнение опубликованными в соцсетях видеороликами, на которых видно, как загорается баллончик со слезоточивым газом.
С момента задержания Педро Кастильо, попытавшегося незаконно распустить оппозиционный конгресс на фоне попытки импичмента, Перу охватили массовые беспорядки, в результате которых погибли по меньшей мере 50 человек. Участники требуют распустить коррумпированный конгресс и созвать досрочные выборы. Демонстрации сопровождаются жестоким подавлением протестов со стороны полиции, что привело к дополнительной волне критики правительства.