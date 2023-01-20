Мощный пожар вспыхнул в центре Лимы в разгар протестов

Министр внутренних дел Перу Висенте Ромеро отверг слухи о том, что причиной пожара стал баллончик со слезоточивым газом национальной полиции. Однако заявления главы МВД были поставлены под сомнение опубликованными в соцсетях видеороликами, на которых видно, как загорается баллончик со слезоточивым газом.