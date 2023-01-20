Самую большую в мире тростниковую жабу обнаружили в нацпаркe Конвeй в Австралии

По словам экспертов, жаба такого размера съест все, что поместится в ее рот. Это могут быть не только насекомые, но даже рептилии и мелкие млекопитающие. Предыдущую чемпионку из Книги рекордов Гиннесса, которая весила 2,65 килограмма, нашли в 1991 году.