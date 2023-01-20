Самую большую в мире тростниковую жабу обнаружили в нацпаркe Конвeй в Австралии

Гигантскую тростниковую жабу обнаружили на севере австралийского штата Квинсленд, в национальном парке Конвeй.
Сотрудники департамента окружающей среды расчищали тропу и внезапно увидели амфибию. Как отметила смотрительница парка Кайли Грей, животное выглядело словно «футбольный мяч с ногами».
В длину жаба оказалась более четверти метра и весила 2,7 килограмма. Сотрудники департамента решили дать ей имя Toadzilla.
По словам экспертов, жаба такого размера съест все, что поместится в ее рот. Это могут быть не только насекомые, но даже рептилии и мелкие млекопитающие. Предыдущую чемпионку из Книги рекордов Гиннесса, которая весила 2,65 килограмма, нашли в 1991 году.