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Самую большую в мире тростниковую жабу обнаружили в нацпаркe Конвeй в Австралии

Общество
Самую большую в мире тростниковую жабу обнаружили в нацпаркe Конвeй в Австралии

Гигантскую тростниковую жабу обнаружили на севере австралийского штата Квинсленд, в национальном парке Конвeй.

Сотрудники департамента окружающей среды расчищали тропу и внезапно увидели амфибию. Как отметила смотрительница парка Кайли Грей, животное выглядело словно «футбольный мяч с ногами».

В длину жаба оказалась более четверти метра и весила 2,7 килограмма. Сотрудники департамента решили дать ей имя Toadzilla.

По словам экспертов, жаба такого размера съест все, что поместится в ее рот. Это могут быть не только насекомые, но даже рептилии и мелкие млекопитающие. Предыдущую чемпионку из Книги рекордов Гиннесса, которая весила 2,65 килограмма, нашли в 1991 году.
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