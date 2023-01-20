Поставки российского золота в Китай за 2022 год выросли более чем на 60%

Россия экспортировала в Китай более 6,6 тонны золота на сумму 386,874 млн долларов, свидетельствуют данные таможенного управления КНР.
В данный объем входит необработанный металл в размере 3,6 тонны и полуобработанное золото в количестве 2,9 тонны.
В сравнении с показателем 2021 года поставки российского золота на китайский рынок в денежном выражении выросли на 63,3%. При этом объем поставок увеличился на 67,3%.
Конкретно в декабре Россия отправила в Китай более 220 килограмм золота на почти 15 млн долларов.
Также данные китайской таможни свидетельствуют, что в 2017 году российские поставки золота в КНР составили 2,75 тонны на сумму в 105,9 млн долларов.