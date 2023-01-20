События на Украине к 21:00 20 января: бои на Запорожском направлении, Киев усиливает ПВО на севере

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 20 января.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток были поражены подразделения и места скопления техники ВСУ на Купянском и Лиманском направлениях. Совокупные потери противника составили порядка 70 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 5 боевых бронемашин, 2 пикапа, 3 гаубицы.
МО официально подтвердило освобождение населенного пункта Клещеевка отрядами ЧВК «Вагнер», о котором накануне сообщал предприниматель Евгений Пригожин. Также, по информации ведомства, на Донецком направлении уничтожен склад снарядов к реактивным системам залпового огня (РСЗО). ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 2 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки (САУ) и 2 гаубицы.
На Запорожском направлении освобожден населенный пункт Лобковое, уничтожены ангар с вооружением и техникой ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, 4 бронемашины, 3 автомобиля, 3 гаубицы.
На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены САУ M109 Paladin и 2 гаубицы.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 78 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 103 районах.
Истребительной авиацией сбит вертолет Ми-8 ВСУ в Херсонской области. Еще один Ми-8 сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) в Харьковской области. Также силами ПВО уничтожены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов, перехвачены 6 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».
Херсонская область
Российские подразделения ликвидировали и ранили больше 2 десятков бойцов украинской теробороны в Херсоне. По данным источника в экстренных службах региона, под удар попали позиции 124-й бригады ВСУ, уничтожены 18 боевиков, еще 10 получили ранения.
Запорожская область
Поступают сообщения об успешном продвижении российских сил на Запорожском направлении — в частности, об освобождении нескольких населенных пунктов. Пока официального подтверждения от МО РФ они не получили.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о продолжающихся взрывах в районе Запорожской АЭС. По их словам, в том числе 2 взрыва были слышны 19 января.
Тем временем российские специалисты устранили практически все крупные повреждения критически важных объектов на ЗАЭС после украинских обстрелов, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения отражают попытки ВСУ перейти в контрнаступление под Киевом и вернуть контроль над рядом утраченных населенных пунктов.
ДНР
В течение дня украинские войска открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Гольмовский, Горловка и Александровка. В результате атак ранены мирные жители в Донецке и Гольмовском, зафиксированы повреждения жилой застройки, газопровода, опоры ЛЭП.
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в ДНР зафиксированы попытки ВСУ перебросить технику в Марьинку. Он отметил, что продолжаются бои за частный сектор в городе, ВСУ оказывают серьезное сопротивление, которое призвано задержать российские войска.
В Соледаре при обстреле со стороны ВСУ ранения получила военный корреспондент издания Readovka Анастасия Елсукова. Она была в экстренном порядке эвакуирована бойцами ЧВК «Вагнер» и прооперирована во фронтовом госпитале «музыкантов», сообщил бизнесмен Евгений Пригожин. Он добавил, что сейчас жизни Анастасии ничто не угрожает.
ЛНР
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о начале приема предложений по кандидатам в члены избирательной комиссии ЛНР с правом решающего голоса. В ее состав войдут 12 человек, 6 из которых будут выбраны народным советом, еще 6 — врио главы республики.
Украина
Взрывы днем прогремели в Никополе Днепропетровской области. Кроме того, поступали сообщения об ударах в Харьковской и Одесской областях.
«Укрэнерго» сообщила об увеличении производства электричества в стране, однако дефицит все еще остается существенным.
Командование ВСУ увеличивает количество мобильных групп ПВО на севере страны. Отмечается, что на начальном этапе создано 19 групп ПВО на базе внедорожников Ford, адаптированных к боевым условиям.
Земельная комиссия Киева проголосовала против обустройства военного кладбища на территории Лысой горы в украинской столице. По словам депутата горсовета Олеси Пинзеник, этот вопрос спровоцировал негативный общественный резонанс.
В Измаиле Одесской области переименовали сквер, названный в честь поэта Александра Пушкина. В нем также демонтировали профиль писателя, изображенный на заборе.
Страны НАТО и их союзники не сумели договориться о поставках танков Leopard 2 Украине в ходе встречи на американской базе Рамштайн в Германии. По словам нового главы немецкого минобороны Бориса Писториуса, участники обсуждения не пришли к единому мнению. Он добавил, что назначил специальную инспекцию, которая оценит последствия предоставления машин Киеву.
Нидерланды выразили готовность оплатить поставку Leopard 2 для Украины. Власти государства ожидают положительного решения НАТО по этому вопросу, сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен. Кроме того, СМИ со ссылкой на главу МИД Нидерландов сообщили, что рассматривается возможность передачи Киеву истребителей F-16.
Министерство обороны США сообщило, что в новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО NASAMS.
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель призвал вооружать Украину, напомнив о победах России на поле боя. В частности, он вспомнил об успехах страны в борьбе с Наполеоном и Гитлером.
Очередной, 7-й по счету, транш ЕС для Украины составит 500 миллионов евро, сообщил СМИ источник в Брюсселе. По его словам, на встрече глав МИД Евросоюза 23 января Боррель будет пытаться согласовать новый пакет финансирования для Киева.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с главой Украины Владимиром Зеленским подтвердил готовность выступить посредником в переговорах России и Украины.