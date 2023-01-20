События на Украине к 21:00 20 января: бои на Запорожском направлении, Киев усиливает ПВО на севере

В Соледаре при обстреле со стороны ВСУ ранения получила военный корреспондент издания Readovka Анастасия Елсукова. Она была в экстренном порядке эвакуирована бойцами ЧВК «Вагнер» и прооперирована во фронтовом госпитале «музыкантов», сообщил бизнесмен Евгений Пригожин. Он добавил, что сейчас жизни Анастасии ничто не угрожает.