Почему в социальной сети ЯRUS каждый найдет свои новости?

Более 70 тысяч новостей ежедневно из 10 тысяч официальных СМИ. Как современному человеку не утонуть в таком потоке самой разнообразной информации? О своем подходе в формировании новостных лент рассказала команда социальной сети ЯRUS.
Предлагать весь объем новостей каждому пользователю социальной сети бессмысленно. Поэтому информация ранжируется по четырем типам.
Трендовые новости
Тренды формируются на основе частоты упоминания среди всех информационных источников. Каждые 10 минут нейронная сеть распределяет схожие по тематике свежие новости по кластерам и определяет самые качественные в каждой группе. Тренды сохраняют свою актуальность до следующего перестроения. При этом не учитываются личные реакции пользователей – просмотры, лайки и комментарии. Ручная модерация тоже отсутствует. Таким образом, формируется объективная, независимая лента трендовых новостей на основе объема цитирования в СМИ.
Тематические новости
Для удобства пользователей новости в приложении ЯRUS распределяются по интересам. Нейронная сеть присваивает каждой новости одну из 11 категорий или сразу несколько. Пользователь выбирает раздел и получает ленту с интересующими его новостями.
Региональные новости
Сервис позволяет подбирать новости, привязанные к региону или конкретному городу. В тексте новости нейросеть ищет упоминание тех или иных городов и областей, причисляя ее к одному или нескольким регионам. Это позволяет всегда оставаться в курсе региональных событий, не пропуская ничего важного.
Персональные новости
Еще более детальная настройка дает возможность создавать персональные новостные «ярусы». На такие виртуальные полочки попадают новости, отвечающие ключевым запросам по ключевым словам или фразам. Пользователь фильтрует всю ненужную информацию, оставляя только необходимую. Персональные «ярусы» можно в том числе использовать, как инструмент для бизнес-аналитики.
«С помощью персональных "ярусов" в нашем приложении можно не только получить самую свежую информацию, но и собирать статистику по упоминаемости какого-либо бренда, персоны или конкурентов на рынке за длительный период»,— говорит Дмитрий Илюхин, основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS.
Постоянно усиливая команду разработчиков, социальная сеть ЯRUS создала самый удобный, комфортный и отвечающий всем запросам пользователей новостной агрегатор.