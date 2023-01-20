Почему в социальной сети ЯRUS каждый найдет свои новости?

Тренды формируются на основе частоты упоминания среди всех информационных источников. Каждые 10 минут нейронная сеть распределяет схожие по тематике свежие новости по кластерам и определяет самые качественные в каждой группе. Тренды сохраняют свою актуальность до следующего перестроения. При этом не учитываются личные реакции пользователей – просмотры, лайки и комментарии. Ручная модерация тоже отсутствует. Таким образом, формируется объективная, независимая лента трендовых новостей на основе объема цитирования в СМИ.